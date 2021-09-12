По-новому взглянуть на столицу и выбрать интересный маршрут для прогулки предлагает Сбер.

По случаю Дня рождения Москвы и в честь приближающегося 180-летия банка Сбер запускает проект, в рамках которого можно узнать много нового о финансовом центре дореволюционной столицы. Чтобы найти интересные места на карте города, нужно отсканировать QR-код в одном из московских отделений банка или зайти на сайт и выбрать понравившийся маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

