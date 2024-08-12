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12 августа, 11:30

Город

Раздел "Экскурсии" открылся на сайте форума-фестиваля "Москва 2030"

Раздел "Экскурсии" открылся на сайте форума-фестиваля "Москва 2030"

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В столице началась третья неделя форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На 30 площадках москвичи и гости города могут узнать все об инновациях в жизни столицы. Кроме выставок и мастер-классов, присоединиться теперь можно и к экскурсиям. На сайте появился тематический раздел.

Форум-фестиваль продлится в Москве до 8 сентября. Все мероприятия бесплатные, для посещения некоторых необходима предварительная регистрация на сайте форума-фестиваля. Для записи на экскурсии нужно авторизоваться на сайте Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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