Раздел "Экскурсии" открылся на сайте форума-фестиваля "Москва 2030"

В столице началась третья неделя форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На 30 площадках москвичи и гости города могут узнать все об инновациях в жизни столицы. Кроме выставок и мастер-классов, присоединиться теперь можно и к экскурсиям. На сайте появился тематический раздел.

Форум-фестиваль продлится в Москве до 8 сентября. Все мероприятия бесплатные, для посещения некоторых необходима предварительная регистрация на сайте форума-фестиваля. Для записи на экскурсии нужно авторизоваться на сайте Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

