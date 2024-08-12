Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 августа

Жителям столицы представили культурную афишу на понедельник, 12 августа. В нее вошли посещения музеев и два фестиваля. Так, на этой неделе пройдет Московская музейная неделя, в рамках которой можно бесплатно посетить столичные экспозиции, а в центре "Зотов" открылась выставка "Мем. Маяковский медиа".

Кроме того, на Тверском бульваре можно увидеть работы в стиле граффити, которые участвуют в конкурсе "Арт-бульвар", а в парке "Сокольники" можно отправиться на ландшафтный фестиваль "Сады и люди".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.