Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

По итогам января – июля 2024 года градостроительный комплекс Москвы показал высокие темпы работы. Основными задачами остаются создание комфортной городской среды, развитие транспортной инфраструктуры и реновация.

"С 2011 года в столице возвели 1 372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра – за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений – с начала текущего года. Количество дорожных объектов выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них – в 2024-м", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

До конца года будут достроены жилой комплекс и детский сад на части бывшей промзоны Октябрьское Поле. Здесь построят более 173 тысяч квадратных метров недвижимости. Реализация проекта находится на финальной стадии.

