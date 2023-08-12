12 августа, 18:30Общество
Новости часа: при возведении моста через затон Новинки применили нестандартные решения
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нестандартные инженерные решения применили при строительстве моста через затон Новинки, заявил по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Более тысячи посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином дворе посмотрели иммерсивный спектакль о деменции, передает портал мэра и правительства Москвы.
Победителей фотоконкурса "Планета Москва" наградили в столице, сообщили в департаменте градостроительной политики.