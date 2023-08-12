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Новости

Новости

12 августа, 18:30

Общество

Новости часа: при возведении моста через затон Новинки применили нестандартные решения

Новости часа: при возведении моста через затон Новинки применили нестандартные решения

В Москве стартовал фестиваль искусств "Горький в Парке Горького"

Гостиный двор стал уникальным мультимедийным пространством

Новости часа: более 500 кафе и ресторанов присоединились к проекту "Московский завтрак"

"Сити": москвичам порекомендовали посетить фестиваль "Цветочный джем"

День физкультурника отметили в Фестивальном парке Москвы

На площадке МУФ в "Лужниках" москвичей ожидают мастер-классы по картингу

По программе реновации на юго-западе Москвы готовы 33 дома

Новости часа: на юго-западе Москвы готовы 33 дома по реновации – Собянин

Новости часа: более 260 тематических поездов запустили в метро Москвы за 10 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нестандартные инженерные решения применили при строительстве моста через затон Новинки, заявил по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более тысячи посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином дворе посмотрели иммерсивный спектакль о деменции, передает портал мэра и правительства Москвы.

Победителей фотоконкурса "Планета Москва" наградили в столице, сообщили в департаменте градостроительной политики.

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городстроительствообществовидеоКарина Ильина
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