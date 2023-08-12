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Новости часа: более 500 кафе и ресторанов присоединились к проекту "Московский завтрак"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 кафе и ресторанов присоединились к новому сезону гастрономического проекта "Московский завтрак". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Жилье по программе реновации на юго-западе столицы получат около 117 тысяч человек, заявил Сергей Собянин.
Более тысячи человек посмотрели иммерсивный спектакль о деменции в рамках Московского урбанфорума, сообщается на сайте mos.ru.