Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют осенью

В "Лужниках" завершается строительство международного центра бокса и центра самбо. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, когда запланировано открытие.

Какие еще спортивные объекты появятся на территории спорткомплекса? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.