Бочкарев рассказал о строительстве медицинских центров, аналогов которым нет в России

В Москве начали строительство сразу нескольких медицинских центров, аналогов которым нет в России. В чем их уникальность? И какие еще социальные объекты откроют в столице в ближайшее время?

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



