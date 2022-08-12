600 исторических зданий начали реставрировать в Москве

В Москве – более восьми с половиной тысяч памятников архитектуры и объектов культурного наследия. 600 из них – на реставрации. Причем часто работы ведут арендаторы. Взамен они получат право пользоваться зданием на протяжении 49 лет по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр.

Как историческим зданиям Москвы возвращают их первоначальный облик? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.