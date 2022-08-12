Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала сквер Дивизий Московского Народного Ополчения

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал сквер Дивизий Московского Народного Ополчения. Быстрее всех правильный ответ прислал телезритель Евгений.

Победитель получит в подарок приз от канала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.