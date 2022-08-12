Москва стремится сокращать сроки строительства новых объектов – Бочкарев

Москва стремится сокращать сроки строительства новых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как они влияют на городскую экономику? И как выполняются планы по вводу жилья? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.