Москвичам предложили угадать сквер на севере столицы

Москва 24 запустила рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки и скверы. На этот раз жителям столицы предложили угадать сквер на севере Москвы.

Ответы можно присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.