Ежегодно в столице строят не менее 100 км дорог

Ежегодно в Москве строят не менее 100 километров дорог. И это не просто дорожное полотно, а сложные инженерные сооружения с тоннелями, развязками, мостами, путепроводами.

Масштабные работы идут и под землей. В данный момент прокладывают сразу несколько линий метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.