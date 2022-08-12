Строительная отрасль Москвы на 90% обеспечена отечественными материалами – Бочкарев

Строительная отрасль – один из главных элементов экономики столицы. Как удается справляться со строительством новых объектов в условиях санкций? Чем заменят оборудование ушедших из страны поставщиков?

Когда город сможет самостоятельно производить все важные компоненты для строительных объектов? Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.