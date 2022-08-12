Возле станции "Давыдково" БКЛ метро появился новый парк

Новый парк с прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился возле станции "Давыдково" Большой кольцевой линии. Располагается парк в Козловском лесу. Поэтому при разработке проекта стояла непростая задача – сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности.

В парке сделали удобные тротуары и дорожки. Часть тропинок выполнили из деревянного настила. Поставили скамейки, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами.

На территории парка установили более 130 энергоэффективных фонарей. А также высадили около 80 деревьев и свыше 620 кустарников, разбили цветники и обновили газон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.