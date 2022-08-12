Производство мебели в Москве выросло в 1,5 раза за полгода – мэрия

Производство мебели в Москве выросло в полтора раза за полгода. Об этом сообщили в мэрии. Столичные мастерские производят различные предметы – от кресел до кухонных гарнитуров. Мебель поставляют в торговые центры и социальные учреждения.

Сколько стоит обставить помещение товарами московских дизайнеров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.