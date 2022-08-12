Системы отопления в жилых домах в Москве заменят до 1 сентября

Замену систем отопления по программе капитального ремонта многоквартирных домов завершат к 1 сентября. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, работы начали, как только закончился отопительный сезон, чтобы успеть подготовить жилые дома к новому осенне-зимнему периоду.

В этом году по программе капремонта заменят системы центрального отопления почти в полутора тысячах домов. Бирюков отметил также, что рабочие используют исключительно отечественные материалы. Они отвечают всем требованиям надежности и долговечности. Например, российские биметаллические радиаторы обладают высокой энергоэффективностью, подчеркнул Бирюков.

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