Москва начала готовится к осеннему велофестивалю. Он пройдет 4 сентября. Дептранс сообщил, что регистрация уже открыта.

В полдень первого воскресенья осени фестивальный городок откроется на Тестовской улице. Гостей ждет развлекательная программа, конкурсы, фудкорт и интерактивные зоны. Велосипедная прогулка начнется в 13:00.

Маршрут рассчитан на 29 километров – от "Москва-Сити" до ВДНХ, по набережным Москвы-реки и Яузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.