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Транспорт

12:45

Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

город транспорт видео Мария Рыбакова

Москва вошла в тройку мировых мегаполисов с лучшими транспортными системами. Исследование проводила консалтинговая компания McKinsey.

Специалисты изучили транспортные возможности в 25 городах.

В столице их внимание привлекли расширение метро, строительство МЦД и увеличение количества выделенок для общественного транспорта.

Уступил город только Пекину и Сингапуру. Для сравнения, в предыдущем таком рейтинге в 2018 году Москва занимала только шестое место.

Интересны выводы авторов исследования о том, что нужно сделать столице, чтобы улучшить свои позиции. Оказалось, увеличить стоимость использования машин в городе, разобраться со скоростным режимом, а также продолжить развитие велосети и улучшить работу транспортных приложений.

В Дептрансе с результатами исследования уже ознакомились. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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