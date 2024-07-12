Какие мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!" стоит посетить в эти выходные

В рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные, 13 и 14 июля, горожан приглашают на гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши". На улицах Большая Дмитровка, Малая Бронная и Большая Никитская 122 ресторана будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины.

В свою очередь, на "Вкусах России" гости смогут продегустировать свыше пяти тысяч продуктов и блюд из 70 регионов страны.

Помимо этого, на площадках Северного и Южного речных вокзалов состоится День московского транспорта. Горожане смогут поучаствовать в мастер-классах, спортивных мероприятиях и посетить выступление артистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

