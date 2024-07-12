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12 июля, 11:15

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"Ешь. Гуляй. Дыши": что ждет гостей летнего гастрофестиваля Москвы

"Ешь. Гуляй. Дыши": что ждет гостей летнего гастрофестиваля Москвы

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Гастрофестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" пройдет в столице 13 и 14 июля. В эти дни Большая Дмитровка, Малая Бронная и Большая Никитская улицы станут полностью пешеходными. На них рестораны и кафе будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины.

Между тем в рамках другого гастрономического фестиваля – "Вкусы России" – собрали более пяти тысяч наименований продукции из 70 регионов.

В свою очередь, советник заммэра по вопросам транспорта Юлия Темникова пригласила горожан на День московского транспорта 13 июля. Главными площадками праздника станут Северный и Южный речные вокзалы. Здесь пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия и выступления артистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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