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Новости

12 июля, 07:30

Город

Что ждет гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в эти выходные

Что ждет гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в эти выходные

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В эти выходные, 13 и 14 июля, четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными, также изменится схема движения транспорта. Ограничения для транспорта будут действовать в связи с проведение фестиваля "Ешь, гуляй, дыши".

В программе гостей мероприятия ждут театрализованные представления, выступления уличных музыкантов и детские викторины. Самые активные москвичи смогут сыграть в стритбол, настольный футбол и теннис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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