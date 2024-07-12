Что ждет гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в эти выходные

В эти выходные, 13 и 14 июля, четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными, также изменится схема движения транспорта. Ограничения для транспорта будут действовать в связи с проведение фестиваля "Ешь, гуляй, дыши".

В программе гостей мероприятия ждут театрализованные представления, выступления уличных музыкантов и детские викторины. Самые активные москвичи смогут сыграть в стритбол, настольный футбол и теннис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.