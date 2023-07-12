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В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума

В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума

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Олимпийский комплекс "Лужники" станет одной из крупнейших площадок Московского урбанистического форума. Там разместят более 30 тематических зон, посвященных результатам и планам развития столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Эти пространства представлены структурными подразделениями правительства. Например, комитет по туризму в футуристическом павильоне "Куб" расскажет о развитии столицы за последние 12 лет.

В программе форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, будут также много спортивных и развлекательных мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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