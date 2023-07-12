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Первый этап программы реновации досрочно завершили в семи районах Москвы

Первый этап программы реновации досрочно завершили в семи районах Москвы

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Первый этап программы реновации досрочно завершили в семи районах Москвы. С начала 2023 года сдали 30 новых домов. Отмечается, что более 20 тысяч москвичей стали новоселами: только в июне начали переезжать 12 тысяч человек.

В данную программу вошли дома, которые отвечают двум критериям: две трети собственников поддержали включение в программу, а сами дома находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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