Первый этап программы реновации досрочно завершили в семи районах Москвы. С начала 2023 года сдали 30 новых домов. Отмечается, что более 20 тысяч москвичей стали новоселами: только в июне начали переезжать 12 тысяч человек.

В данную программу вошли дома, которые отвечают двум критериям: две трети собственников поддержали включение в программу, а сами дома находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.