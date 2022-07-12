Кондиционеры и кулеры с водой установили в павильонах "Здоровая Москва". Пройти бесплатную диспансеризацию без предварительной записи там можно с 11 мая.



По словам замглавврача по медицинской части Ольги Колесниковой, с открытия павильонов в этом году их посетили более 6,5 тысяч человек, а за последние 7 дней – около 750 человек.

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