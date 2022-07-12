Москвич организовал продажу мороженого на МКАД. Кадры прислали очевидцы.

Водители мороженое не покупали. Отмечается, что такая торговля крайне опасна, так как на МКАД всегда много машин и большая скорость.

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