Плакаты в поддержку спецоперации появились на московских улицах

На московских улицах появились плакаты в поддержку спецоперации Вооруженных Сил России по защите Донбасса и ее участников. Всего 200 сити-форматов в поддержку России и детей Донецкой и Луганской народных республик появились в столице.

100 билбордов украсили патриотические надписи – "Все у нас получится". Акция продлится до 11 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.