Новости последнего часа: городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве ликвидируют последствия сильного ветра. 12 июля он снова усилится до 17 метров в секунду, сообщили власти города.

Порядка 20 дворов благоустроят в этом году в районе Выхино-Жулебино. Об этом заявил Сергей Собянин.

Участок Московского скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70%. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.