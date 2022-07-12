"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценил столичный трафик в один балл. Не просто проехать на Волгоградском проспекте около станции метро "Кузьминки" из-за ДТП в среднем ряду. Движение затруднено на 1,5 километра. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

На Ярославском шоссе из-за проведения дорожных работ придется постоять в заторе длинной два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.