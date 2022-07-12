На обновленные участки Кремлевского кольца нанесут дорожную разметку в течение 10 дней

В течение 10 дней дорожную разметку нанесут на обновленные участки Кремлевского кольца. Асфальт ремонтируют на 14 участках магистрали, 10 из них уже готовы. Недавно завершили ремонт на Москворецкой набережной. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Общая площадь работ составит более 160 тысяч квадратных метров. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, асфальт меняют по ночам, а движение перекрывают частично. Полностью завершить ремонт участков Кремлевского кольца планируется к началу августа.

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