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12 июня, 15:00

M24.RU

Фестиваль "Времена и эпохи" прошел в столице

Фестиваль "Времена и эпохи" прошел в столице

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В центре столицы открылся музей под открытым небом, посвященный разным временным отрезкам и значимым событиям в отечественной истории. В Москве прошли реконструкции 20 легендарных сражений. Гости фестиваля смогли погрузиться в дни важнейших периодов России IX–XX веков.

Корреспондент Лариса Соколова сделала обзор одной из площадок в парке "Митино", пообщалась с реконструкторами и участниками фестиваля, показала тренировки французских кавалеристов и выступления кирасиров пятого кирасирского полка армии Наполеона.

Сюжет: Лето в Москве
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