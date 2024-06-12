В День России на ВДНХ пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ – одной из центральных площадок для празднования в Москве Дня России.

Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия". Так, 12 июня посетителям павильона № 75 предложат принять участие в викторинах, мастер-классах, танцевальных флешмобах и послушать музыкальные выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

