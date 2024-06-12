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12 июня, 11:15

Город

В День России на ВДНХ пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

В День России на ВДНХ пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

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Концерты, спектакли и фестивали пройдут в Москве в честь Дня России

Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ – одной из центральных площадок для празднования в Москве Дня России.

Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия". Так, 12 июня посетителям павильона № 75 предложат принять участие в викторинах, мастер-классах, танцевальных флешмобах и послушать музыкальные выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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