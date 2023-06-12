Новости часа: около 9 тыс флагов РФ разместили на столичном транспорте 12 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 9 тысяч флагов РФ и гербов Москвы разместили на столичном транспорте ко Дню России. Об этом сообщил Дептранс.

Электромобили "Москвич-3е" стали доступны в российском каршеринге. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Более 130 объектов посетили участники столичной акции "Дни исторического и культурного наследия". Об этом говорится на сайте Сергея Собянина.