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Общество

Новости часа: около 9 тыс флагов РФ разместили на столичном транспорте 12 июня

Новости часа: около 9 тыс флагов РФ разместили на столичном транспорте 12 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 9 тысяч флагов РФ и гербов Москвы разместили на столичном транспорте ко Дню России. Об этом сообщил Дептранс.

Электромобили "Москвич-3е" стали доступны в российском каршеринге. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Более 130 объектов посетили участники столичной акции "Дни исторического и культурного наследия". Об этом говорится на сайте Сергея Собянина.

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