Еще 17 детских садов и 23 школы планируют построить в Москве до конца 2023 года. Новые учебные заведения оборудуют классами для моделирования и IT-полигонами.

Около новых школ и детских садов благоустраивают пространства для игр и занятий спортом. Известно, что во время летних каникул в порядок приведут территории рядом с уже действующими образовательными учреждениями. Обновят футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки и детские площадки.

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