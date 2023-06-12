Москвичам рассказали, какие мероприятия подготовили в столице в честь Дня России

В честь Дня России для москвичей подготовили более ста тематических мероприятий в столице. Праздничные площадки развернутся по всему городу. Например, на ВДНХ самая масштабная в стране выставка достижений робототехники приготовила особую программу.

Кроме того, в парке "Зарядье" открывается киномарафон "Они сражались за Родину". Зрителям покажут исторические ленты о Суворове, Чапаеве, Александре Невском и прочих легендарных фигурах.

Подготовили праздничную программу и другие парки столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.