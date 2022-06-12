Праздничный фейерверк в честь Дня России состоялся на ВДНХ в рамках фестиваля "Подорожник". Залпы не прекращались 10 минут.

Сотни москвичей посмотрели его вживую, а пассажиры метро – на экранах.

Днем на ВДНХ более трех тысяч людей выстроились в массовый хоровод. А фудкорте выставки развернули "Гастрономическую карту страны".

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