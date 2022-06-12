Число зон отдыха у воды в столице увеличилось в этом году

В Москве в 2022 году увеличилось количество зон отдыха у воды: это и природные водоемы, и полностью оборудованные городские курорты с бассейнами и шезлонгами.

Где лучше всего отдохнуть? Какова цена вопроса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.