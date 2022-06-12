В "Коломенском" образовалась очередь желающих прокатиться на теплоходе

В столичных парках сегодня праздничная атмосфера. Москвичи гуляют. Людей так много, что за развлечениями выстраиваются очереди.

Кадрами поделились очевидцы в Коломенском. Там очередь на теплоход. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.