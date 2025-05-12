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12 мая, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый мост-парус свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой, сообщил Сергей Собянин. Мост через Москву-реку для автомобилистов и пешеходов построят в створе Новозаводской улицы.

"С января по март 2025 года представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города 212 объектов недвижимости общей площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне Федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

За четыре месяца 2025 года в Москве построили 18 объектов социальной инфраструктуры. Возвели 9 образовательных, 6 спортивных и 3 медицинских объекта общей площадью 96 тысяч квадратных метров.

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