Съезд с МКАД в сторону области в Северном Медведкове полностью перекроют с 12 мая

Повернуть с МКАД в Северное Медведково теперь не так просто. Съезд на Осташковскую улицу в сторону области ограничили.

Перекрытия, говорят в Дептрансе, нужны на время строительных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

