Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Ежегодный конкурс грантов для социально ориентированных НКО стартует 8 июня, заявил Сергей Собянин.

В аэропорту Шереметьево после угрозы минирования проверяют все самолеты. Об этом сообщают СМИ.