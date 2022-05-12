Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы готовы к мощному ливню. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. В течение дня ожидается дождь.

В МЧС предупредили также о грозах со штормовым ветром. В связи с непогодой водителям советуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам – не прятаться под деревьями.

По словам столичных синоптиков, за 12 часов выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

