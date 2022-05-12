Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области перекроют с 12 мая

Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в Москве будет перекрыт с 12 мая в связи с проведением строительных работ.

Также с 26 мая будет перекрыто движение на съезде с Осташковской улицы в сторону центра на МКАД. Об этом сообщили в Дептрансе.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

