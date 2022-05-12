Благоустройство исторических переулков началось в районах Арбат и Хамовники

В районах Арбат и Хамовники началось благоустройство 18 исторических переулков. В некоторых из них, где это возможно, расширят тротуары. Планируется поменять и асфальт на проезжей части.

В переулках появятся четыре точки проката велосипедов и самокатов и более 60 велопарковок. Еще там установят более 500 фонарей и почти 250 скамеек. Также в переулках высадят деревья и кустарники.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что основная задача – добавить территориям комфорта и функциональности.

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