Загруженность столичных дорог в утренние часы составила 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что трафик на дорогах Москвы остается на отметке 5 баллов.

В эти минуты не просто проехать в сторону ТТК по проспекту маршала Жукова от Северо-Западного тоннеля до Живописного моста. Там в самом начале моста произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Начинает собираться затор на Варшавском шоссе из-за ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в районе станции метро "Анино". Начало затора – за пределами МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

