Специалист ЦОДД сообщил, что трафик на дорогах столицы остается на уровне 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что трафик на дорогах Москвы держится на отметке 5 баллов. Общая протяженность заторов – 204 километра.

На севере города затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Мира – от улицы Докукина до Рижской. Там на Крестовском путепроводе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участники занимают средний ряд. Длина затора – 4,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.