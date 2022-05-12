Плотный поток сформировался на МКАД

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что дорожный трафик в столице оценивается в 5 баллов. Общая протяженность заторов – 226 километров.

На востоке города сложно проехать в сторону ТТК по Большой Черкизовской улице, а именно от Северо-Восточной хорды до Краснобогатырской улицы. В районе станции метро "Преображенская площадь" левый ряд занимает неисправный легковой автомобиль.

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