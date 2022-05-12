Специалист ЦОДД рассказал о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков рассказал, что движение на дорогах города оценивается в 0 баллов, однако есть нестандартные затруднения.

На внешней стороне 85-го километра МКАД перед Алтуфьевским шоссе водитель легкового автомобиля совершил наезд на дорожные работы. На месте работают оперативные службы города, а также экипаж ДПС. Длина затора – четыре километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.