ЦОДД сообщил, что трафик на столичных дорогах составляет 3 балла

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков сообщил, что трафик на столичных дорогах составляет 3 балла. Общая протяженность заторов – 122 километра.

На внешней стороне ТТК перед Кутузовским тоннелем произошло столкновение легковых автомобилей. Усложняет ситуацию проведение дорожных работ в левом ряду. Длина затора – один километр и продолжает расти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

