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12 апреля, 16:30

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Фестиваль "Научный апрель" проходит в "Зарядье"

Фестиваль "Научный апрель" проходит в "Зарядье"

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В "Зарядье" в рамках фестиваля "Научный апрель" презентуют передовые достижения российской космической отрасли. Среди них – инновационные спутники, новейшие дроны, а также скафандры для полета на Марс. Все это можно увидеть на интерактивной выставке в научно-познавательном центре "Заповедное посольство".

Также там прошла встреча с космонавтами, на который все желающие могли задать им свои вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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