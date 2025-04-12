Фестиваль "Научный апрель" проходит в "Зарядье"

В "Зарядье" в рамках фестиваля "Научный апрель" презентуют передовые достижения российской космической отрасли. Среди них – инновационные спутники, новейшие дроны, а также скафандры для полета на Марс. Все это можно увидеть на интерактивной выставке в научно-познавательном центре "Заповедное посольство".

Также там прошла встреча с космонавтами, на который все желающие могли задать им свои вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.